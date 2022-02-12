Посол Антонов ответил на заявление США о вторжении России на Украину

Заявления политиков США о намерении России напасть на Украину во время Олимпийских игр в Пекине или после них абсолютно беспочвенны. Об этом в интервью журналу Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Фрагменты интервью приведены на страницы российской дипмиссии в социальнй сети Facebook.

«Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что „агрессия“ неминуема. Комментарии политиков о том, что Россия „нападет“ на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами», — заявил Антонов.

Он также добавил, что Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданых, деталей которых не приводит.

Ранее в США был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен допустил, что Москва может начать атаку во время Олимпиады, которая проходит в настоящее время в Пекине, или сразу после нее. Глава Госдепе указал на «очень тревожные признаки российской эскалации». Среди них он назвал прибытие новых сил к украинской границе.

В свою очередь, посол США в России Джон Салливан заявил, что если американские граждане сейчас не уедут с Украины, то скоро у них может не остаться возможности покинуть страну из-за вторжения.

Агентство Bloomberg в качестве гипотетической даты вторжения России на Украину указало 15 февраля. Такое мнение высказали некие чиновники. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили.

Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО заявил, что РФ начнет вторжение на Украину 16 февраля. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война.