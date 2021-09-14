Apple выпустила обновления для борьбы со слежкой

Apple устранила уязвимость, которая позволяла взламывать iPhone через iMessage. В частности, этой брешью в безопасности пользовалось шпионская программа Pegasus, разработанная израильской NSO Group.

Обновление было разработано для iPhone 6 и всех последующих поколений смартфонов и iPad, сообщили в компании.

Оно основано на данных специалистов из Citizen Lab, которые смогли выявить эту уязвимость. Для этого они изучили телефон активиста из Саудовской Аравии, который подвергся слежке, и выяснили, что программа для шпионажа распространялась через PDF-файл. Его достаточно было отправить через iMessage. Со стороны пользователя, которому его отправили, вообще не требовались никаких действий.

«Это открытие еще раз иллюстрирует, что такие компании, как NSO Group, предоставляют „деспотизм как услугу“ для госорганов безопасности», — говорится в сообщении на сайте Citizen Lab.

По данным издания Vice, ПО NSO Group, которое использовалось спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для взлома и попыток получить данные по меньшей мере с 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира.

Специальное подразделение организации Amnesty International проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО.