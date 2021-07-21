Макрон поручил провести расследование после сообщений о телефонном шпионаже

Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился провести расследование по делу о телефонной прослушке с помощью израильской системы Pegasus. По данным СМИ, один из телефонных номеров Макрона оказался в списке марокканских спецслужб для организации шпионажа с помощью Pegasus.

О проведении серии расследований по данному факту заявил сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщил ТАСС.

По данным The Washington Post, спецслужбы могли следить за королем, тремя президентами и 10 премьер-министрами. Информация собиралась с помощью программы Pegasus израильской компании NSO Group.

В списке, помимо Макрона, оказались лидер Ирака Бархам Салех, глава Южно-Африканской Республики Сирил Рафамос, а также премьер-министр Пакистана Имран Хан, премьер Египта Мустафа Мадбули и глава правительства Марокко Саад ад-Дин аль-Усмани. Также в перечне оказался король Марокко Мухаммед VI.

Источник WP не исключил, что слежка также могла вестись за премьерами Ливана, Уганды и Бельгии. Речь идет о Сааде Харири, Ругунде Рухакане и Шарле Мишеле.