В распоряжение некоммерческих организаций Forbidden Stories и Amnesty International поступила информация о том, что программа израильской фирмы NSO Group использовалась для слежки за журналистами, оппозиционерами и активистами по всему миру. ПО Pegasus было изначально разработано для локализации преступников и террористов.

Как стало известно The Guardian, список из более чем 50 тысяч телефонных номеров был составлен в 2016 году. Всю информацию Forbidden Stories и Amnesty International передали журналистам 17 СМИ разных стран, которые начали собственное расследование.

В списке не было фамилий владельцев номеров, но удалось идентифицировать более тысячи человек из 50 стран. Это 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов, более 600 политиков и чиновников, члены арабских королевских семей. Есть телефонные номера некоторых глав государств и премьер-министров.

В списке обнаружились телефоны репортеров канала CNN, американских газет Wall Street Journal, New York Times и французской Le Monde, агентств The Associated Press, Bloomberg и других изданий.

Самое большое число номеров (15 тысяч) принадлежат жителям Мексики. В список попали номера людей с Ближнего Востока, свыше тысячи номеров французов и сотни номеров, связанных с двумя венгерскими медиамагнатами.

Стало также известно, что с помощью программы Pegasus была совершена кибератака на телефон жены Джамаля Хашукджи за несколько месяцев до смерти журналиста.

Израильская фирма NSO Group заявила, что не управляет программой и не имеет доступа к собираемым данным.

