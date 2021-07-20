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    20 июля 2021, 22:47

    СМИ раскрыли имена президентов, за которыми могли вести слежку

    Дарья Бунякова

    Спецслужбы могли следить за королем, тремя президентами и 10 премьер-министрами. Информация собиралась с помощью программы Pegasus израильской компании NSO Group. Об этом сообщила газета The Washington Post.

    СМИ раскрыли имена президентов, за которыми могли вести слежку

    По данным издания, слежку могли вести за президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Ирака Бархамом Салехом и Южно-Африканской Республики Сирилом Рафамосой. Еще в список попали премьер-министры: Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко).

    В перечне также оказался король Марокко Мухаммед VI. Газета не исключила, что спецслужбы могли собирать информацию о бывших премьерах Ливана, Уганды и Бельгии. Речь идет о Сааде Харири, Ругунде Рухакане и Шарле Мишеле.

    Ранее журналисты публиковали результаты расследования о работе израильской фирмы NSO Group. Согласно документам, спецслужбы использовали программное обеспечение Pegasus, чтобы следить за террористами, преступниками, политиками и представителями прессы.Слежка велась за людьми по всему миру.