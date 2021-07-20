СМИ раскрыли имена президентов, за которыми могли вести слежку

Спецслужбы могли следить за королем, тремя президентами и 10 премьер-министрами. Информация собиралась с помощью программы Pegasus израильской компании NSO Group. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, слежку могли вести за президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Ирака Бархамом Салехом и Южно-Африканской Республики Сирилом Рафамосой. Еще в список попали премьер-министры: Имран Хан (Пакистан), Мустафа Мадбули (Египет) и Саад ад-Дин аль-Усмани (Марокко).

В перечне также оказался король Марокко Мухаммед VI. Газета не исключила, что спецслужбы могли собирать информацию о бывших премьерах Ливана, Уганды и Бельгии. Речь идет о Сааде Харири, Ругунде Рухакане и Шарле Мишеле.

Ранее журналисты публиковали результаты расследования о работе израильской фирмы NSO Group. Согласно документам, спецслужбы использовали программное обеспечение Pegasus, чтобы следить за террористами, преступниками, политиками и представителями прессы.Слежка велась за людьми по всему миру.