Мир 07 февраля 2023, 21:43 Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи Минздрав Турции: в результате землетрясения погибли 5434 человека РИА «Новости»

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Количество жертв землетрясения в Турции неуклонно растет, по последним данным Минздрава страны погибли более 5,4 тысячи человек. Информацию о пострадавших обновило ИА Anadolu.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в результате землетрясений на юго-востоке страны погибли 5434 человека, пострадали 31777 человек.

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На разборе завалов совместно с турецкими спасателями работают российские сотрудники МЧС. Первая группа из 100 человек и семи кинологических подразделений прибыла в Турцию 7 февраля. Специалисты с оборудованием и гуманитарной помощью отправились в горную провинцию Кахраманмараш, которая сильней остальных территорий пострадала от землетрясения. Они привезли оборудование и мобильный госпиталь.

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Для усиления помощи в Турцию отправят еще одну группу российских специалистов, сообщил советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

Эксперты считают, что еще есть шансы найти живых под завалами, однако с каждым часом они уменьшаются. Основные работы по спасению необходимо провести в первые трое суток после землетрясения.