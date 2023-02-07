Мир 07 февраля 2023, 19:46 Российские спасатели извлекли из-под завалов в Сирии живого мужчину Спасатели МЧС России обнаружили и вытащили из-под завалов живого мужчину в Сирии Публичное достояние

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Российские спасатели нашли и вытащили из-под завалов одного из пострадавших во время землетрясения в сирийском городе Джабла. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны в Telegram-канале.

«В Сирии спасатели МЧС России извлекают первого пострадавшего от землетрясения в городе Джабла», — отметили в ведомстве.

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Пострадавшим оказался 26-летний мужчина. Он пробыл под завалами двое суток.

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По данным ТАСС, мужчина находится в сознании. Его в тяжелом состоянии госпитализировали. Спасатели продолжают разбирать завалы после землетрясения. Они работают на месте двух обрушившихся зданий. Одно из них — общежитие, в котором проживали студенты-медики.

Землетрясение произошло в Турции 6 февраля, подземные толчки также зафиксировали на следующий день. Катаклизм коснулся Сирию. Днем 7 февраля сообщали, что в стране погибло порядка 812 человек, еще 1449 пострадали. Талибы* выделят деньги на оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В качестве гуманитарной помощи они передадут 15 миллионов афгани — это порядка 166 тысяч долларов.

* Талибы, движение «Талибан» — находится под санкциями ООН за террористическую деятельность и запрещено в Российской Федерации.