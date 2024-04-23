Мир 23 апреля 2024, 06:31 Северная Корея впервые провела учения по ядерному контрудару КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара при помощи РСЗО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Северной Корее провели первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили «Известия».

Военные провели учения для «демонстрации надежности и превосходства». В маневрах задействовали системы оповещения «Вулканическая тревога» и комплексного контроля «Курок ядерного оружия». Ядерный контрудар нанесли с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров и успешно поразили цель на расстоянии 352 метров.

Реклама

Южная Корея зафиксировала пуск баллистической ракеты с территории КНДР в сторону Японского моря. Она упала за пределами экономической зоны Японии.

В апреле армия Северной Кореи испытала несколько типов вооружений. Военные запустили сверхбольшую боеголовку, новую зенитную ракету, гиперзвуковую баллистическую ракету «Хвасон-16» и другие образцы. Одна из баллистических ракет пролетела около 650 километров.