Мир 20 апреля 2024, 04:43 Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты ЦТАК: КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки и новой ракеты РИА «Новости»

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Северная Корея провела тестовый запуск новой зенитной ракеты и испытание мощности сверхбольшой боеголовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР ( ЦТАК ).

«Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты „Хвасаль-1 Ра-3“, и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа „Пельджи-1-2“», — написало агентство.

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Оба испытания достигли поставленной цели. Тестовые запуски были частью регулярной деятельности главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных научно-исследовательских институтов и не имеют отношения к ситуации в регионе, отметили в ЦТАК.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие, посвященное завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне, на лимузине Aurus. Представительский автомобиль северокорейскому лидеру подарил президент России Владимир Путин.