Мир 22 апреля 2024, 12:51 Последствия нового пуска КНДР. Где рухнула ракета NHK: запущенная КНДР ракета рухнула вне экономической зоны Японии Kim Jae-Hwan / Global Look Press

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Запущенная КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщил телеканал NHK.

Ракету запустили из Северной Кореи 22 апреля около 15:00 по местному времени (09:00 по московскому времени).

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После этого японское правительство сформировало экстренную группу для сбора данных о подробностях атаки, ее последствиях и причиненном ущербе.

NHK обратил внимание, что сегодняшний пуск ракеты — уже четвертый по счету с начала этого месяца. В частности, 2 апреля ракета также рухнула вне исключительной экономической зоны Японии.

Затем в Северной Корее сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности «Хвасонпхо-16Б». Ее пуск провели под руководством лидера КНДР Ким Чен Ын.