22 апреля 2024, 12:51
Последствия нового пуска КНДР. Где рухнула ракета
NHK: запущенная КНДР ракета рухнула вне экономической зоны Японии
Запущенная КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщил телеканал NHK.
Ракету запустили из Северной Кореи 22 апреля около 15:00 по местному времени (09:00 по московскому времени).
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После этого японское правительство сформировало экстренную группу для сбора данных о подробностях атаки, ее последствиях и причиненном ущербе.
NHK обратил внимание, что сегодняшний пуск ракеты — уже четвертый по счету с начала этого месяца. В частности, 2 апреля ракета также рухнула вне исключительной экономической зоны Японии.
Затем в Северной Корее сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности «Хвасонпхо-16Б». Ее пуск провели под руководством лидера КНДР Ким Чен Ын.
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