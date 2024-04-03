Мир 03 апреля 2024, 07:51 Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую ракету Yonhap: КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-16» Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Военные КНДР испытали новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-16». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Северная Корея заявила, что провела успешный испытательный запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты», — отметили в издании.

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Испытания состоялись 2 апреля. В издании добавили, что новые ракеты могут нести ядерный заряд. Северокорейское Центральное телеграфное агентство заявило, что пуском снаряда лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. На испытаниях также присутствовал заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик. ЦТАК опубликовал фотографии, на которых видно, как Ким Чен Ын осматривает новый снаряд.

В издании также указали, что оснащенная гиперзвуковой планирующей боеголовкой ракета пролетела тысячу километров.

Ранее КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая пролетела около 650 километров. Максимальная высота ее полета составила 100 километров.