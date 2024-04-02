Мир 02 апреля 2024, 04:19 КНДР провела испытание баллистической ракеты Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море РИА «Новости»

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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Пуск ракеты подтвердили южнокорейские и японские военные. Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил о проведении анализа дальности полета ракеты. По последним данным, она пролетела около 650 километров при максимальной высоте полета в 100 километров.

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Северная Корея 18 марта запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии. Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с примерным интервалом в 30 минут.

Японское Минобороны сообщило, что первые две ракеты пролетели около 350 километров. Максимальная высота полета составила около 50 километров.