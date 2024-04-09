Мир 09 апреля 2024, 04:02 Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области РИА «Новости»

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Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Звуки взрывов слышны в Хмельницкой области. В области прозвучала воздушная тревога», — сказано в сообщении.

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До этого новостной «24-й канал» сообщил о взрывах в Полтавской и в Днепропетровской (в городе Каменское) областях страны.

В городе Полтава на фоне воздушной тревоги раздался взрыв. Региональные власти позже сообщили о ракетном прилете, но без подробностей. Взрывы также раздались в Одесской области.

Воздушную тревогу объявили в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Полтавской.

Ранее российское Минобороны сообщило об уничтожении предприятия, где производились тяжелые беспилотники, и склада с готовой продукцией в Запорожье. Армия России нанесла удар высокоточным оружием по вражеским объектам, применив оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».