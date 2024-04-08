08 апреля 2024, 22:05
Взрыв прогремел в Полтаве на Украине
В украинском городе Полтава раздался взрыв во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».
Позже, по данным канала, власти Полтавской области сообщили о ракетном прилете.
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«На месте работают все соответствующие службы. Остальная информация уточняется», — написал глава областной военной администрации Филипп Пронин.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.
Ранее Минобороны России сообщило, о том что ВВС ударом «Искандера» уничтожили цех по сборке дронов и склад с готовой продукцией в Запорожье.
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