Мир 08 апреля 2024, 22:05 Взрыв прогремел в Полтаве на Украине РИА «Новости»

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В украинском городе Полтава раздался взрыв во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Позже, по данным канала, власти Полтавской области сообщили о ракетном прилете.

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«На месте работают все соответствующие службы. Остальная информация уточняется», — написал глава областной военной администрации Филипп Пронин.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, о том что ВВС ударом «Искандера» уничтожили цех по сборке дронов и склад с готовой продукцией в Запорожье.