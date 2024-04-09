Мир 09 апреля 2024, 02:08 Взрывы прогремели в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Сильные взрывы прозвучали в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил местный «24-й канал».

Другие подробности не приводились. Городские власти также не комментировали ситуацию.

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На территории Украины объявили воздушную тревогу. Она действует в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Ранее звуки взрывов услышали жители Харькова. В регионе звучала сирена. До этого стало известно, что взрывы прогремели в Одессе. Воздушную тревогу включали в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Одесские власти сообщали о серии взрывов в конце марта. Как заявили украинские журналисты, летели ракеты Х-22.