Важное 08 апреля 2024, 20:09 Ракета «Искандер» уничтожила склад и цех по сборке дронов в Запорожье Минобороны: удар «Искандера» уничтожил цех по сборке дронов в Запорожье

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Производство тяжелых беспилотников и склад с готовой продукцией в Запорожье уничтожил удар российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство опубликовало снятые с беспилотника кадры с моментом нанесения удара. На ролике видно, как после прилета ракеты на месте произошел взрыв, а после видны разрушенные помещения предприятия и склада.

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В Минобороны подчеркнули, что удары высокоточным оружием по военным предприятиям и складам Украины, а также объектам энергетики, питающим заводы по производству оружия, стали ответом на попытки ВСУ причинить ущерб объектам российской нефтегазовой отрасли.

Российские беспилотники атаковали нефтяную базу в Житомирской области Украины, вызвав сильный пожар в местах хранения горюче-смазочных материалов для боевых машин ВСУ. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». Они подчеркнули, что для удара по важному объекту российские военные использовали дроны «Герань».