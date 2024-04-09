Мир 09 апреля 2024, 02:38 В Одесской области раздались взрывы Pxhere

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Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Дом».

Официальной информации от властей региона не поступало.

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Серия взрывов прозвучала до этого в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Других подробностей не приводилось.

На территории страны продолжает действовать воздушная тревога. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены включили в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Ранее о звуках взрывов рассказали жители Харькова. В регионе звучала сирена. До этого стало известно, что взрывы прогремели в Одессе.