09 апреля 2024, 02:38
В Одесской области раздались взрывы
Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Дом».
Официальной информации от властей региона не поступало.
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Серия взрывов прозвучала до этого в городе Каменском в Днепропетровской области Украины. Других подробностей не приводилось.
На территории страны продолжает действовать воздушная тревога. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены включили в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях.
Ранее о звуках взрывов рассказали жители Харькова. В регионе звучала сирена. До этого стало известно, что взрывы прогремели в Одессе.
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