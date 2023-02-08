Мир 08 февраля 2023, 12:17 Семья россиян с детьми оказалась под завалами в Турции ТАСС: под завалами в Турции оказалась семья из четырех россиян

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Семья из четырех граждан России — муж с женой и дети — находится под завалами дома в Турции после землетрясения. Об этом написал ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.

«Под завалами дома оказались четверо россиян. <…> Шансы их спасти есть», — отметил собеседник агентства.

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По последним сведениям Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, жертвами землетрясения в стране стали более семи тысяч человек, среди них жившая там россиянка. Пострадали еще почти 41 тысяча человек.

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Посольство России в Турции получает много запросов от россиян, которые сейчас не могут связаться с близкими.

В Сирии известно о 1250 жертвах землетрясения и 2054 пострадавших.

Российские спасатели помогают устранять последствия стихийного бедствия в обеих странах. Первая группа специалистов из РФ прибыла в Турцию накануне и отправилась в провинцию Кахраманмараш, где разрушения оказались особенно сильными. Вторая группа спасателей уже готовится к вылету.