Санкции Евросоюза могут затронуть патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может войти в шестой пакет санкций Евросоюза, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Всего в черный список войдут 58 граждан России. Кроме главы РПЦ в него включат жену и двух детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и нескольких военных.

Ранее журналисты заявляли, что шестой пакет антироссийских санкций может включить эмбарго на поставки нефти и отключение от международной платежной системы SWIFT еще двух крупных банков. Кроме того, планируется ввести ограничение на оказание консультаций, услуг по покупке недвижимости и проведение операций с применением облачных технологий.

Тем временем на минувшей неделе Россия ввела санкции против британских парламентариев. Въезд в страну запрещен 287 членам палаты общин.