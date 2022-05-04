Очередной пакет санкций против России будет включать поэтапное эмбарго на импорт нефти из РФ. Евросоюз планирует отказаться от закупок сырья из России в течение полугода, сообщила газета The Wall Street Journal.

Шестой пакет санкций издание назвало «самым жестким шагом ЕС по наказанию России». Евросоюз также предлагает исключить большее количество российских банков из системы обмена платежными сообщениями SWIFT и ввести новые санкции, направленные на людей, которые распространяют дезинформацию о ситуации на Украине. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Новые рестрикции должны быть утверждены советом ЕС, отметил он.

В марте ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, среди них ВТБ, «Открытие» и Совкомбанк. Российские специалисты планируют разработать систему, которая станет полноценным конкурентом SWIFT, будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов.