Bloomberg раскрыло содержание шестого пакета санкций Евросоюза против России

В шестой пакет санкций Евросоюза против РФ может войти запрет на российскую нефть, а также отключение некоторых российских банков от SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС намерен предложить ввести запрет на нефть из России к концу 2022 года, а до этого — постепенно вводить ограничения на импорт, исходит из данных источников агентства.

Также Евросоюз намерен настаивать на отключении «большего числа банков из России и Беларуси от международной платежной системы SWIFT», указано в статье.

Под отключение от SWIFT может попасть ПАО «Сбербанк», уточняется в материале.

Консультативные услуги также могут подвергнуться санкциям. Ограничительные меры могут коснуться и услуг на покупку недвижимости и иных операции с участием облачных технологий.

Решение о введении новых санкций могут принять уже на следующей неделе на встрече послов Евросоюза, указано в статье.

«Самым жестким ответом» РФ на санкции Запада стало прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа оплачивать топливо в рублях. Так считает декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.