Стало известно, какие еще банки РФ могут отключить от SWIFT

Еврокомиссия намерена предложить отключение от международной платежной системы SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка. Об этом написала американская газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

Также шестой пакет экономических санкций коснется Сбербанка, добавили дипломаты.

О том, что в отношении РФ введут новые санкции, сообщил накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил, что от SWIFT отключат еще несколько российских банков, их список не уточнялся. Боррель указал на то, что пять пакетов антироссийских санкций уже принято, но конфликт на Украине ужесточился.

Евросоюз уже отключил от SWIFT семь российских банков. Под санкции попали ВЭБ.РФ, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Россия».

Российские специалисты намерены создать систему, которая составит полноценную конкуренцию SWIFT. Она будет максимально децентрализованной и независимой от регуляторов.