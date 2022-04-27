Россия запретила въезд членам британской палаты общин

МИД России сообщил об ответных санкциях против британских парламентариев. Въезд в страну будет запрещен 287-и членам палаты общин, сообщил телеканал RT.

В дипведомстве объяснили, что люди из этого списка принимали активное участие в разработке антироссийских санкций и способствовали «безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании». Их имена опубликованы на сайте МИД России.

Персональные ограничения против британских подданных были приняты после того, как британское правительство 11 марта одобрило аналогичные меры против 386 депутатов Госдумы.

Эксперты не раз заявляли, что Россия справилась с санкциями без значительных потерь. К примеру, продажи отечественной нефти выросли на фоне разговоров об эмбарго. Несмотря на это Европа готовит шестой пакет ограничений.