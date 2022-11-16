Мир 16 ноября 2022, 04:40 Украина остановила движение через границу с Польшей Погранслужба Польши сообщила об остановке движения через границу с Украиной Unsplash

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Движение через границу с Польшей остановили с украинской стороны, сообщил представитель бещадского отряда польской пограничной стражи Петр Закелаж. Его процитировало РИА «Новости».

«Украинская сторона остановила оформление», — заявил Закелаж.

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Границу перекрыли как на въезд в Польшу, так и на выезд, уточнил пограничник.

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Вечером во вторник 15 ноября в польских СМИ появилась информация о взрыве на востоке страны. Газеты и телеканалы заявили, что в Люблинском воеводстве упали «российские ракеты». Однако выяснилось, что снаряды не имели маркировки: президент страны Анджей Дуда заявил, что установить принадлежность ракет не представляется возможным. Также он признал падение ракет на востоке Польши единичным случаем, который не должен повториться.

МИД Польши вызвал посла России для объяснения по взрывам на границе с Украиной. У российского дипломата потребовали «незамедлительных разъяснений» по поводу инцидента с ракетами.