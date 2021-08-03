Тушение масштабных лесных пожаров в Греции сняли на видео

Лесные пожары окружили Афины. Власти Греции начали эвакуацию жителей жителей из пригородов столицы. Как сообщило агентство Amna, из-за огня приостановили движение поездов между Афинами и Салониками.

Полностью перекрыто движение по национальной автомагистрали, которая связывает столицу с городом Ламия. Видеоагентство Ruptly ведет прямую трансляцию с места тушения пожара.

На этом участке для тушения задействовали пять вертолетов, четыре авиатанкера, 35 автоцистерн и более сотни пожарных.

Служба гражданской защиты Греции разослала экстренное SMS-сообщение к жителям, чтобы они закрыли окна и двери своих домов, а также были готовы к эвакуации в любой момент.

Угрожающий столице крупный лесной пожар может привести к массовым отключениям электричества. Огонь частично повредил инфраструктуру.

Тушение огня осложняет жаркая погода, которая не спадет в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков температура на этой неделе поднимется до +45 градусов.