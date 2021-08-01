Число жертв пожаров в Турции выросло до 6 человек

Шесть человек погибли и более 500 были госпитализированы в результате пожаров, охвативших средиземноморские города Турции. Туристов эвакуировали на спасательных лодках после того, как пламя подступило к отелям на эгейском курорте Бодрум.

По данным издания The Guardian, в перевозке отдыхающих береговой охраной приняли участие частные лодки и яхты.

Из Бодрума были эвакуирован коло 100 российских туристов. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель генконсульства РФ в Анталье.

Причиной масштабных пожаров стала аномальная жара, которая охватила большую часть Юго-Восточной Европы. Возгорания зафиксированы в Греции и Италии. В окрестностях Патры были эвакуированы четыре деревни, на Сицилии — около 150 человек.

Эвакуация туристов также началась в турецком курортном городе Ичмилер. Их перевозят в безопасные зоны и поселяют в гостиницы.