Мир 31 марта 2023, 14:16 Российским журналистам пригрозили высылкой из США после ареста корреспондента WSJ Гершковича WSJ призвала власти США выслать российских журналистов в ответ на арест Гершковича Unsplash

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Власти США должны ответить на арест в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом говорится в редакционной колонке, опубликованной на сайте издания.

В своем заявлении редакция призвала президента США Джо Байдена выслать из страны посла России в Вашингтоне и всех сотрудников российских СМИ. По словам журналистов, это минимум, что должны сделать власти страны для защиты своего гражданина.

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«Обязанность правительства США — защищать своих граждан, и слишком многие правительства сегодня считают, что они могут безнаказанно арестовывать и задерживать американцев», — сказано в тексте сообщения.

Авторы отметили, что отсутствие ответа на арест Гершковича покажет всему миру, что американцы больше не находятся под защитой собственной страны.

Сотрудники ФСБ задержали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Американца заподозрили в сборе секретных сведений по заказу властей своей страны. Само дело засекретили, но выяснилось что журналист задавал вопросы о предприятиях оборонно-промышленного комплекса российского региона.

По ходатайству следователей Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов подчеркнул, что претензий к журналистской работе Гершковича никогда не было. Редакция американского журналиста опровергла все подозрения в адрес своего сотрудника.