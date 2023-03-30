Общество 30 марта 2023, 21:25 Журналист WSJ Гершкович пытался узнать о работе предприятий ОПК в Екатеринбурге Депутат Вегнер: Гершкович пытался узнать о работе предприятий ОПК в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Корреспондент WSJ Эван Гершкович проявлял интерес к деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, который давал американцу интервью.

«Он начал задавать вопросы, связанные с оборонно-промышленным комплексом Екатеринбурга, называл такое одно из предприятий „Новатор“ и так далее», — сказал депутат.

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По словам Вегнера, во время интервью Гершкович говорил об опыте других регионов в части переориентирования производств. Ему был интересен опыт Свердловской области, например, могут ли предприятия менять профиль или сколько смен там работают. Вегнер ответил, что не уполномочен давать ответы на такие вопросы.

Кроме того, Гершкович спрашивал у депутата про общение с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер заявил, что к нему обращаются заключенные, которые хотят стать добровольцами, поэтому с этой темой он знаком.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали днем в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу до конца мая. Сам Гершкович свою вину не признает.