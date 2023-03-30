Мир 30 марта 2023, 12:49 Газета WSJ прокомментировала задержание ее корреспондента за шпионаж на Урале WSJ выразила обеспокоенность в связи с задержанием журналиста Гершковича в России Unsplash

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Газета The Wall Street Journal выразила глубокую обеспокоенность из-за задержания в Екатеринбурге ее корреспондента Эвана Гершковича. Представителя СМИ подозревают в шпионаже в интересах правительства США.

«The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — уточнили в заявлении, опубликованном на сайте газеты.

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Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент The Wall Street Journal является гражданином США. Сотрудники ФСБ установили, что Гершкович собирал информацию, которая составляет государственную тайну.

Он интересовался деятельностью одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Корреспондента американского издания задержали при попытке получения секретных сведений, он стал фигурантом уголовного дела о шпионаже.

До работы в The Wall Street Journal Эван Гершкович был репортером Agence France-Presse и The Moscow Times*.

* The Moscow Times — доступ к сайту издания ограничен в России по требованию Генпрокуратуры.