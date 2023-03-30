30 марта 2023, 18:17
МИД заявил, что к журналистской деятельности Гершковича претензий не было
МИД России: история с арестом Гершковича не связана с его журналисткой деятельностью
У арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича не было проблем с документами, заявил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он подчеркнул, что его виза не просрочена, другие бумаги для работы журналистов в России тоже были в порядке.
«Вся история не связана с журналистской деятельностью. По журналистской деятельности к нему не было претензий», — добавил Иванов.
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Сейчас Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». Его задержали в Екатеринбурге, а арестовали в Лефортовском суде Москвы. Против корреспондента WSJ возбудили дело о шпионаже. Известно, что его задержали с поличным.
Редакция WSJ ранее выразила глубокую озабоченность задержанием своего сотрудника. При этом, как отмечал ранее Иванов, со стороны США пока не было никаких запросов по поводу арестованного журналиста.
МИД РФ
Задержание Эвана Гершковича
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