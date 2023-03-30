Общество 30 марта 2023, 18:17 МИД заявил, что к журналистской деятельности Гершковича претензий не было МИД России: история с арестом Гершковича не связана с его журналисткой деятельностью РИА «Новости»

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У арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича не было проблем с документами, заявил ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Он подчеркнул, что его виза не просрочена, другие бумаги для работы журналистов в России тоже были в порядке.

«Вся история не связана с журналистской деятельностью. По журналистской деятельности к нему не было претензий», — добавил Иванов.

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Сейчас Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». Его задержали в Екатеринбурге, а арестовали в Лефортовском суде Москвы. Против корреспондента WSJ возбудили дело о шпионаже. Известно, что его задержали с поличным.

Редакция WSJ ранее выразила глубокую озабоченность задержанием своего сотрудника. При этом, как отмечал ранее Иванов, со стороны США пока не было никаких запросов по поводу арестованного журналиста.