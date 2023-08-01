Мир 01 августа 2023, 20:14 Россиян и сотрудников посольства эвакуировали из Судана МИД сообщил об эвакуации из Судана россиян и сотрудников посольства Посольство России в Судане

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Часть сотрудников посольства России, переведенного из Хартума в Порт-Судан, а также россиян и членов их семей, обратившихся за помощью, вывезли из Судана специальным рейсом Военно-транспортной авиации Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что все эвакуированные прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский.

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Причиной для вывоза россиян и дипломатов в МИД назвали продолжающиеся в Судане боестолкновения. Посольство России в Порт-Судане продолжило свою работу в штатном режиме.

Вооруженные столкновения в Судане возникли на фоне конфликта регулярной армии и спецназа в апреле этого года. В результате начавшегося кризиса в перестрелках погибли более 600 человек.

Стороны уже несколько раз договаривались о введении режима прекращения огня, но к окончательному соглашению пришли только один раз. Перемирие продлилось 72 часа.

Первым эвакуацию россиян из охваченной кризисом африканской страны начал военный флот Саудовской Аравии. Как отметил пресс-секретарь Генерального консульства России в Джидде Руслан Усманов, всего в страну доставили 40 соотечественников, которые после вернулись на родину или улетели в другие страны.

После свои самолеты для эвакуации предоставило Минобороны России. Всего на бортах Воздушно-космических сил в Москву доставили более 200 человек