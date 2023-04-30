Мир 30 апреля 2023, 18:44 Военные Саудовской Аравии вывезли россиян из Судана Консульство России в Саудовской Аравии сообщило об эвакуации соотечественников из Судана РИА «Новости»

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Россиян из охваченного боестолкновениями Судана эвакуировали военные корабли Саудовской Аравии. Как сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь генерального консульства России Джидде Руслан Усманов, речь идет о нескольких десятках соотечественников.

Он подчеркнул, что всех прибывших на военно-морскую базу россиян встречают дипломаты.

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«Россияне не самостоятельно эвакуируются. Их вывозят военные корабли Саудовской Аравии. Они взяли на себя этот вопрос. Вывозят из порта Судана, дальше привозят в порт Джидду на военно-морскую базу», — рассказал Усманов.

Дипломат добавил, что на сегодняшний день из африканской страны приехали около 40 россиян. Большая часть из них уже отправилась домой или улетела в другие страны.

Усманов добавил, что вместе с россиянами Саудовская Аравия эвакуирует американцев и европейцев. Власти страны оплачивают каждому прибывшему отель с питанием на два дня.

Очередной виток эскалации в Судане между государственной армией и группировкой сил быстрого реагирования обострились в середине апреля. Боестолкновения начались в столице страны Хартуме.

Предложение начать переговоры провалилось из-за несогласия участников группировки. Стороны несколько раз пытались объявить временное перемирие, но удалось это только на этой неделе. Действие 72-часового прекращения огня завершится в ночь на понедельник.