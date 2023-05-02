Мир 02 мая 2023, 03:50 Четыре самолета Минобороны России эвакуировали из Судана более 200 человек Минобороны: четыре самолета Ил-76 вывезли из Судана 200 граждан России и стран СНГ РИА «Новости»

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Министерство обороны России по решению президента эвакуировали из Судана более 200 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале и поделилась кадрами эвакуации.

Среди вывезенных из республики — сотрудники дипмиссии РФ, представительств Минобороны и члены их семей, а также граждане России, стран СНГ и нескольких дружественных иностранных государств, которые обратились за помощью.

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«В эвакуации граждан задействованы воздушные суда военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о самолетах Ил-76.

Ранее стало известно, что военные корабли Саудовской Аравии эвакуировали из Судана несколько десятков россиян. На военно-морской базе их встретили дипломаты.

Противостояние между армией и спецназом республики обострились в середине апреля. Конфликт перерос в вооруженные столкновения. По последним данным, погибло более 600 человек.