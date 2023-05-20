Мир 20 мая 2023, 23:35 Стороны конфликта в Судане пошли на временное перемирие — СМИ «Аль-Арабия»: стороны конфликта в Судане подписали договор о прекращении огня на 7 дней Daniel Stuben. / Unsplash

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Стороны вооруженного конфликта договорились о прекращении огня на неделю, сообщили источники телеканала «Аль-Арабия». По их информации, перемирие вступит в силу через двое суток.

Собеседники издания уточнили, что представители армии страны и спецназа встретились в саудовском городе Джидде и подписали соглашение о перемирии. Документ предполагает создание органа, который будет контролировать выполнение условий перемирия. В него войдут посредники из Саудовской Аравии и США.

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Стороны отметили необходимость вывода вооруженных бойцов из всех медицинских учреждений Судана. Контактная группа пришла также к выводу, что необходимо обеспечить возможность начала ремонта объектов системы ЖКХ страны.

Конфликт между силовиками начался в середине апреля. Несколько дней назад МИД России сообщал об ухудшении обстановки в Судане.