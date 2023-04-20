Мир 20 апреля 2023, 21:24 Число погибших в Судане из-за вооруженных столкновений выросло до 600 Минздрав Судана: за время столкновений между армией и спецназом погибли более 600 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 600 человек погибли с начала столкновений между армией и отрядами сил быстрого реагирования в Судане. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на министра здравоохранения страны Хайсама Мухаммеда Ибрагима.

«В столкновениях в Судане погибли более 600 человек», — сказал глава ведомства.

Реклама

За три дня число погибших выросло более чем в три раза. В понедельник, 17 апреля, сообщалось о гибели 180 человек.

Отношения между подразделениями армии Судана и спецназом обострились 15 апреля и переросли в вооруженные столкновения. В тот день спецназовцы заявили об обстреле своего штаба со стороны военных. Позже главнокомандующий суданской армией заявил, что спецназ необходимо распустить и объявить мятежной группой.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что власти рассматривают вариант эвакуации дипломатов из Хартума, столицы республики, однако пока это осложнено приостановкой работы аэропорта.