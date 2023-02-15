Важное 15 февраля 2023, 13:50 Россия вынесет тему диверсии на «Северных потоках» на спецзаседании СБ ООН Лавров: Россия готовит спецзаседание СБ ООН по диверсии на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по расследованию взрывов на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. От секретариата организации потребуют найти форму расследования случившегося, сообщил ТАСС.

«Россия не согласна с тем, что у ООН нет полномочий изучать факты о взрывах на „Северных потоках“», — подчеркнул министр.

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Он обратил внимание на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что организация не располагает мандатом для происшествия на трубопроводах.

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«При всем уважении мы с такой позицией не согласны», — добавил Лавров.

Ранее с призывом организовать международное расследование диверсий на газопроводах выступили в Совете Федерации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что случившееся — неприкрытый акт государственного терроризма.

Идею провести новое расследование поддержали и в нижней палате российского парламента.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, в которой обвинил США и Норвегию в организации подрыва на газопроводах.

По данным Херша, президент Соединенных Штатов Джо Байден более девяти месяцев решал, организовывать диверсию или нет.

На месте аварии на газопроводах образовались две воронки. Кусок трубы «Северного потока» вырвало и изогнуло на 90 градусов. Ее осколки повредили нитку проходящего рядом «СП-2». Такие данные минувшей осенью представил президент РФ Владимир Путин.

«Это очевидный теракт», — подчеркнул глава государства.