15 февраля 2023, 11:48
Совфед вслед за Госдумой предложит провести новое расследование диверсии на «Северном потоке»
Спикер Матвиенко: Совфед инициирует международное расследование по «Северному потоку»
Совет Федерации предложит МИД России организовать международное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Поводом стало расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, рассказало РИА «Новости».
Идею обратиться во внешнеполитическое ведомство на 539-м заседании внес председатель комитета по международным делам Григорий Карасин. Американский журналист узнал о возможной причастности США к подрыву газопроводов, поэтому, по мнению сенатора, нужно провести независимое международное расследование.
Реклама
«Это неприкрытый акт государственного терроризма. Нужно провести такое расследование», — ответила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Реклама
Другое обращение готовят в Госдуме. Депутат Леонид Слуцкий заявил, что международные организации, в первую очередь ООН, призовут провести новое расследование. Однако представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что для этого придется получить мандат от юридического органа.
Сеймур Херш написал статью-расследование, в которой обвинил США и Норвегию в организации подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Американские водолазы заложили бомбу с дистанционным управлением, а норвежские пилоты сбросили гидроакустический буй. По его словам, президент Джо Байден более девяти месяцев решал, устраивать ли эту диверсию.
Совет Федерации РФ
Газопровод Северный поток — 2
Валентина Матвиенко
Северный поток
Реклама
Реклама