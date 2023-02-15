Мир 15 февраля 2023, 11:48 Совфед вслед за Госдумой предложит провести новое расследование диверсии на «Северном потоке» Спикер Матвиенко: Совфед инициирует международное расследование по «Северному потоку» РИА «Новости»

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Совет Федерации предложит МИД России организовать международное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Поводом стало расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, рассказало РИА «Новости».

Идею обратиться во внешнеполитическое ведомство на 539-м заседании внес председатель комитета по международным делам Григорий Карасин. Американский журналист узнал о возможной причастности США к подрыву газопроводов, поэтому, по мнению сенатора, нужно провести независимое международное расследование.

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«Это неприкрытый акт государственного терроризма. Нужно провести такое расследование», — ответила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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Другое обращение готовят в Госдуме. Депутат Леонид Слуцкий заявил, что международные организации, в первую очередь ООН, призовут провести новое расследование. Однако представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что для этого придется получить мандат от юридического органа.

Сеймур Херш написал статью-расследование, в которой обвинил США и Норвегию в организации подрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Американские водолазы заложили бомбу с дистанционным управлением, а норвежские пилоты сбросили гидроакустический буй. По его словам, президент Джо Байден более девяти месяцев решал, устраивать ли эту диверсию.