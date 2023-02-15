Мир 15 февраля 2023, 04:16 Названа причина подрыва «Северных потоков» США Херш: Байден решился на подрыв «Северных потоков», боясь выхода ФРГ из режима санкций Danish Defence

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Президент США Джо Байден решился на подрыв «Северных потоков» из-за страха выхода Германии из режима антироссийских санкций. Об этом рассказал журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью Berliner Zeitung. До этого он написал статью о взрывах на газовых магистралях.

Херш считает, что причиной решения со стороны Байдена о подрыве российских газопроводов в Балтийском море было то, что боевые действия на Украине для Запада шли не очень хорошо, и власти боялись зимы.

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«„Северный поток — 2“ был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — сказал журналист.

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К схожим выводам о причинах подрыва «Северных потоков» пришли журналисты издания Asia Times. Как указали авторы материала, США провели тайную атаку на газопроводы, чтобы удержать Германию на своей стороне в конфликте на Украине.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что Всемирная организация не имеет мандата для расследования терактов на «Северных потоках». Так он ответил на вопрос о внесении комитетом Госдумы по международным делам на рассмотрение палаты обращения к Совбезу ООН о расследовании подрыва российских трубопроводов.