Эксклюзив 15 февраля 2023, 13:28 Управляемый хаос. Зачем Байден отодвинул диверсию на «Северных потоках» на три месяца Политолог Михайлов: Байден перенес подрыв «Северного потока» на сентябрь с оглядкой на ФРГ Kustbevakningen

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Президент США Джо Байден мог перенести подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в надежде убедить Германию выступить против России. Поняв, что это бесполезно, он отдал приказ устроить диверсию, рассказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«На самом деле, неудивительна информация о том, что Джо Байден из страха перенес подрыв газопроводов с июня на сентябрь, ведь на самом деле максимальное сближение России и Германии грозило проблемами для англосаксонского мира», — объяснил он.

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Первая страна, по его словам, могла бы предоставить ресурсы, а вторая — технологии. Как партнеры они могли бы достичь многого, тем самым помешав планам англосаксов о глобальном управлении экономикой.

Выжидательная позиция

Михайлов предположил, что президент США не рискнул устроить подрыв в июне, потому что видел: Германию уговаривали занять по отношению к России более жесткую позицию. Бизнес тогда и сейчас, по его словам, выступал против разрыва отношений с РФ.

Летом Байден занял наблюдательную позицию, но к осени ему так и не удалось настроить немецкий истеблишмент в свою пользу, поэтому на газопроводах устроили диверсию.

В сентябре Штаты просто показали всю свою готовность на полномасштабный конфликт. Подорвав «Северные потоки», они показали, кто сейчас хозяин Германии — не немецкий народ, а именно англосаксы, точнее, США. Евгений Михайлов специалист по межнациональным конфликтам

Выгода для США

Благодаря подрыву, заметил специалист, американскому правительству удалось переманить многие немецкие предприятия. Они стали открывать в США филиалы, потому что без дешевого российского газа работать в Старом Свете оказалось невыгодно.

Попытки подтолкнуть Германию к окончательному разрыву отношений с Россией продолжатся, уверен Евгений Михайлов. Она уже согласилась поставить Украине танки Leopard, но все равно старается оттянуть этот момент. Государство сопротивляется, но ему не хватает сил.

«Американцы предпримут еще какие-нибудь глобальные удары по инфраструктуре Германии, связанной каким-то образом с Россией. Это санкционная политика, они полностью постараются обрубить поставки любых ресурсов и заменить их чем-либо, может, еще какие-то меры введут», — сказал он.

Михайлов заявил, что одна из главных задач Великобритании и США — настроить народ Германии против России и наоборот. Он назвал сложившуюся в мире ситуацию управляемым хаосом, который может привести к расширению зоны конфликта, а это выгодно американцам — так зависимые страны упадут в их объятия.