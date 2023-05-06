Мир 06 мая 2023, 20:43 Россия указала ООН на отсутствие реального прогресса по экспорту сельхозпродукции МИД РФ: Вершинин указал главе UNCTAD на отсутствие прогресса в экспорте сельхозпродукции Pxhere

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин указал главе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеке Гринспен, что реальный прогресс по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки отсутствует. Заявление дипломата опубликовано на сайте министерства.

«С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

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Участники зерновой сделки провели предварительные технические переговоры в Стамбуле. Встреча с участием заместителей министров запланирована на следующей неделе.

Стороны продолжают прикладывать усилия по продлению зерновой сделки, однако перспективы пролонгирования этого соглашения неясны, говорил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он отмечал, что проблема заключается в неисполнении требований России, в частности переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT. ООН обещал найти способ, чтобы российские банки могли расплачиваться.

Россия заинтересована в продлении зерновой сделки так же, как Украина и Турция. Однако некоторые страны иногда делают странные заявления, чтобы набить себе цену, предположил политолог Дмитрий Леви.