03 мая 2023, 11:13
Глава МИД Турции усомнился в продлении зерновой сделки
Глава МИД Турции Чавушоглу указал на неисполнении требований России по зерновой сделке
Стороны продолжают прикладывать усилия по продлению зерновой сделки, однако перспективы пролонгирования этого соглашения неясны. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат указал, что проблема заключается в неисполнении требований России. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT.
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«Даже если этот банк будет включен в SWIFT, мы видим, что западные компании не очень заинтересованы в работе с ним», — уточнил Чавушоглу.
Минобороны Турции анонсировало встречу России, Украины и Турции по зерновой сделке 5 мая в Стамбуле. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров обороны государств. Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду на продление зерновой сделки, как важного соглашения для мира и нуждающихся стран.
Зерновую сделку продлили до 18 мая. Россия указывала на несоблюдение договоренностей соглашения, в частности не были сняты ограничения на поставку российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. В ООН заявили, что ищут решение, которое позволит российским банкам проводить расчеты в рамках зерновой сделки.
Турция
Россия
зерновая сделка
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