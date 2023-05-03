Мир 03 мая 2023, 11:13 Глава МИД Турции усомнился в продлении зерновой сделки Глава МИД Турции Чавушоглу указал на неисполнении требований России по зерновой сделке Pxhere

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Стороны продолжают прикладывать усилия по продлению зерновой сделки, однако перспективы пролонгирования этого соглашения неясны. Об этом в эфире телеканала NTV заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат указал, что проблема заключается в неисполнении требований России. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT.

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«Даже если этот банк будет включен в SWIFT, мы видим, что западные компании не очень заинтересованы в работе с ним», — уточнил Чавушоглу.

Минобороны Турции анонсировало встречу России, Украины и Турции по зерновой сделке 5 мая в Стамбуле. Переговоры пройдут на уровне заместителей министров обороны государств. Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил надежду на продление зерновой сделки, как важного соглашения для мира и нуждающихся стран.

Зерновую сделку продлили до 18 мая. Россия указывала на несоблюдение договоренностей соглашения, в частности не были сняты ограничения на поставку российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. В ООН заявили, что ищут решение, которое позволит российским банкам проводить расчеты в рамках зерновой сделки.