Деньги 02 мая 2023, 20:13 ООН найдет способ, чтобы российские банки могли проводить транзакции по зерновой сделке ТАСС: ООН собирается найти решение, чтобы банки РФ проводили расчеты по зерновой сделке Pxhere

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Организация Объединенных Наций ищет решение, которое позволит российским банкам проводить расчеты в рамках зерновой сделки. С таким заявлением выступил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщил ТАСС.

По его словам, это одно из главных направлений работы главы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен.

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«Которое позволило бы российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи и транзакции», — сказал Хак.

Ранее появлялась информация, что всесторонние переговоры по зерновой сделке состоятся 3 мая. Однако В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) не подтвердили эти данные.

Зерновая сделка была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года. Она состоит из двух частей, писали «Известия». Первая посвящена экспорту зерновых с Украины, она предусматривает создание морских коридоров для вывоза зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая — содействие в экспорте российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В конце апреля 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал о состоянии зерновой сделки. По его словам, условия, которые Россия представила в рамках продовольственного соглашения, до сих пор никто не выполнил. Из-за этого перспективы продления сделки «не очень хорошие». Глава парламента Крыма Владимир Константинов и вовсе выступал за ее расторжение.