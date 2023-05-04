Мир 04 мая 2023, 08:35 «Набивают себе цену». Политолог Леви оценил неоднозначные заявления стран о зерновой сделке Политолог Леви: зерновая сделка нужна всем, в том числе России Wikimedia

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Россия заинтересована в продлении зерновой сделки так же, как Украина и Турция. Такое заявление в беседе с Lenta.ru сделал политолог Дмитрий Леви.

«Все стороны заинтересованы в продлении зерновой сделки, но все по-разному набивают себе цену перед началом переговоров. Наименьшим бенефициаром выглядит Россия», — сказал он.

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Политолог добавил, что Украина может принципиально начать уверять, что сделка ей не нужна, хотя это и не так. Интерес Турции однозначен, ведь она получит финансовую выгоду с обеих сторон.

Леви подчеркнул, что соглашение по зерновой сделке в любом случае продлят. По его мнению, неоднозначные заявления сторон — всего лишь игра. При этом эксперт предположил, что Россия может выдвинуть новые условия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что стороны продолжают прикладывать усилия по продлению зерновой сделки, но перспективы неясны. Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона, заинтересована в том, чтобы остальные участники соблюдали и выполняли договоренности. Пока поводы для оптимизма скромные. ООН тем временем ищет способ, чтобы российские банки могли проводить транзакции по зерновой сделке.