06 мая 2023, 08:10
Участники зерновой сделки провели предварительные технические переговоры
Переговоры по зерновой сделке фактически возобновились
Участники зерновой сделки провели предварительные технические переговоры в Стамбуле. Обсуждались некоторые аспекты и повестка грядущей встречи, на которой стороны обговорят продление соглашения.
«Проведено предварительное координационное совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины. На совещании были согласованы вопросы повестки дня и технические вопросы совещания заместителей министров», — сообщили на сайте Минобороны Турции.
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Переговоры с участием заместителей министров состоятся на следующей неделе. Переговоры же на техническом уровне изначально намечались на 5 мая.
Кроме того, вчера в Москве состоялись консультации между Россией и ООН по теме выполнения меморандума о доступе сельхозпродукции и удобрений из России на мировой рынок.
Россия все еще заинтересована в выполнении зерновой сделки, хотя имеет лишь «скромные поводы для оптимизма». При этом турецкая сторона считает, что переговоры могут не продлить, поскольку требования России не выполняются.
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Стамбул
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