Мир 11 мая 2023, 18:45 Россия прекратит сотрудничество с Польшей в области науки и техники МИД России сообщил о прекращении сотрудничества с Польшей в области науки и техники РИА «Новости»

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Россия прекращает действие Соглашения о сотрудничестве в области науки и техники с Польшей. Официальное сообщение российского Министерства иностранных дел опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники», — отметили в документе, уточнив, что оно перестало действовать 3 мая.

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Соглашение подписали в Варшаве 25 августа 1993 года.

В последние месяцы отношения России и Польши серьезно осложнились. Накануне российский МИД выдал ноту протеста польскому дипломату Яцеку Щлядевскому из-за провокации на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве в День Победы. Толпа агрессивно настроенных людей 9 мая не пропустила российского посла Сергея Андреева, который, по данным RT, хотел возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Госведомство по стандартизации географических названий за пределами Польши предложило полякам назвать Калининград Крувелецем. А в конце апреля власти республики забрали здание школы при российском посольстве в Варшаве.