Происшествия 29 апреля 2023, 12:11 «Поляки ломают двери русской школы». Полиция Варшавы ворвалась на территорию посольства Глава Россотрудничества Примаков: поляки сломали двери школы при посольстве РФ в Варшаве РИА «Новости»

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Власти Варшавы при поддержке полиции ворвались в здание школы при посольстве России. Они сломали ворота при входе на территорию, сообщил в Telegram-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Поляки ломают двери русской школы при посольстве. Запомним этот день. Школы. При посольстве», — написал Примаков.

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Школа находится на улице Келецкой польской столицы. Среди сотрудников посольства в этот момент там находился советник-посланник Андрей Ордаш, уточнило РИА «Новости».

По данным агентства, представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. После этого польские правоохранители принялись ломать калитку. Затем ворвались в здание, повесив на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

По последней информации, власти Польши дали время до 19:00 сотрудникам школы, чтобы те покинули здание.