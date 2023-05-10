Мир 10 мая 2023, 13:45 Поляки захотели переименовать Калининград Interia: полякам посоветовали называть Калининград польским топонимом Крулевец РИА «Новости»

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Жителям Польши посоветовали теперь называть Калининград не иначе как Крувелец. Об этом сообщил ресурс Interia.

С такой инициативой выступило государственное ведомство по стандартизации географических названий за пределами Польши.

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«На своем 125-м заседании приняли решение о том, что для города Калининграда рекомендуется использовать исключительно польское название „Крулевец“ и не рекомендуется использовать на польском языке название „Калининград“», — отметили в официальном заявлении.

Правило вступило в силу 9 мая. Также поляков попросили называть Калининградскую область Крулевецкой. Польские власти объяснили такое решение борьбой с Русским миром.

Ранее российскую школу при посольстве попытались закрыть в Варшаве. Местные власти 29 апреля силой захватили здание, в котором долгое время существовало учебное заведение. Занятия в итоге продолжились уже 10 мая, но в другом месте.