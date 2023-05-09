Мир 09 мая 2023, 12:43 Посол России не смог пройти к мемориалу в Варшаве из-за агрессивной толпы Российскому послу Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве Соцсети

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Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что никто из российских дипломатов не пострадал из-за действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом сообщил ТАСС.

«Все нормально, никто не пострадал», — отметил Андреев.

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По его словам, полиция, патрулирующая кладбище, обеспечивала безопасность, никаких попыток оскорбления российских дипломатов действием не зафиксировали.

Как подчеркнул посол, старший полицейский сообщил, что акцию на площади у мемориального кладбища зарегистрировала варшавская мэрия, поэтому у правоохранителей нет оснований ей препятствовать.

По словам Андреева, когда дипломаты прибыли на место возложения, там было много протестующих, всю аллею заставили украинскими флагами и крестами. Толпа заблокировала дорогу к памятнику представителям российского посольства.

Накануне Польшу предупредили о катастрофических последствиях провокаций против России.