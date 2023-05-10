Мир 10 мая 2023, 19:54 Польскому дипломату вручили ноту протеста из-за провокации на кладбище советских воинов МИД России вызвал временного поверенного Польши из-за провокации на кладбище воинов СССР Википедия

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Временно поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского вызвали в Министерство иностранных дел РФ, где вручили ноту протеста из-за провокации на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

Дипведомство отметило, что в священный для миллионов россиян и жителей других стран День Победы «при сознательном бездействии польских властей» сорвали традиционную церемонию возложения венков в память о советских воинах. Событие назвали очередным звеном в цепочке провокаций Польши.

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«Вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны <…>. История такого глумления не прощает и воздаст сторицей тем, кто не учит ее уроков», — заявили в министерстве.

Там же указали, что власти Польши пытаются вытеснить из памяти жителей страны благодарность бойцам Красной армии, которые освободили их республику от ужасов нацизма.

В МИД России польскому дипломату заявили, что «развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств».

Российская сторона ответит на произошедшее, оставив за собой право выбора «времени и характера встречных действий», добавили в министерстве.

Речь идет о событиях 9 мая. Тогда толпа агрессивных людей не позволила российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве, сообщил RT.