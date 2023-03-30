Мир 30 марта 2023, 13:47 Россия поможет выселенным из Киево-Печерской лавры монахам, если потребуется Представитель Кремля Песков осудил решение властей Украины по Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Давление на священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ) в ситуации с Киево-Печерской лаврой вызывает только осуждение. Как сообщили «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в случае необходимости Россия не останется безучастной к судьбе монахов, которых власти Украины готовы лишить обители.

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«Мы решительно осуждаем эти действия, осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на церковь», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что если власти Украины выселят священнослужителей из лавры, то дальше все зависит от решения самих монахов.

«Я не сомневаюсь, что в России, конечно, никто не останется безучастным к дальнейшей судьбе [монахов] в случае, если это потребуется», — подчеркнул Песков.

Конфликт между властями Украины и УПЦ обострились еще в конце прошлого года, когда в монастырях и храмах силовики провели обыски и задержания священников по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в начале марта объявило о прекращении договора с УПЦ об использовании территории и зданий, в том числе монастыря. Министерство культуры Украины анонсировало на 30 марта приезд специальной комиссии по приемке имущества и выселению монахов.

Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подал встречный иск о невозможности расторжения договора на время действия в стране военного положения. Наместник лавры митрополит Павел подчеркнул, что монахи не оставят обитель до окончания судебного процесса.

Визит комиссии в лавру сорвали священники, которые заперли двери в корпуса. На место также прибыли верующие, вызванные набатом, чтобы помешать чиновникам устроить проверку.